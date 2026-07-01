Прилепин сообщил о завершении контракта старшего сына с Добровольческим корпусом Контракт старшего сына Прилепина с Добровольческим корпусом закончится 2 июля

Москва1 июл Вести.Контракт старшего сына писателя Захара Прилепина Игната с Добровольческим корпусом в зоне СВО заканчивается 2 июля. Информация была озвучена на пресс-конференции в ТАСС.

У меня еще личная дата, завтра мой сын завершает контракт в Добровольческом корпусе… Контракты в Добровольческом корпусе конечные сообщил Прилепин

Во время службы в зоне СВО 21-летний Игнат работал в группе подноса: доставлял на передовую боеприпасы и провизию. Ранее писатель сообщал, что его сын служит отдельно от него в подразделении "Родня", входящем в интербригаду "Пятнашка".

Сам Захар Прилепин с 2014 года участвует в боевых действиях в Донбассе. Контракт с Росгвардией он подписал в январе 2023 года. Затем был комиссован после ранения и заключил новый контракт с октября 2025 года по май.

Президент России Владимир Путин 6 июня 2023 года наградил Прилепина орденом Мужества.