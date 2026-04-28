Подписал контракт: сын Захара Прилепина уже 5 месяцев находится в зоне СВО Сын Захара Прилепина служит в зоне СВО штурмовиком

Москва28 апр Вести.Сын писателя и военнослужащего Захара Прилепина 21-летний Игнат подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Прилепина эту информацию подтвердили.

Игнат подписал контракт, находится в зоне СВО в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня", созданного Захаром с товарищами в 2023 году рассказал агентству представитель пресс-службы

Он добавил, что Игнат находится "за ленточкой" уже 5 месяцев.

"Родня" входит в состав интербригады "Пятнашка" добровольческого корпуса.

Сам Захар Прилепин в конце прошлого года вернулся к выполнению боевых задач в зоне СВО. Он воюет в составе добровольческого корпуса.

Ранее Прилепин уже побывал в зоне СВО, подписав контракт с Росгвардией в январе 2023 года. 6 мая того же года в районе поселка Пионерский Нижегородской области, где проживал Прилепин, взорвался автомобиль, в котором находились писатель и его сослуживец Александр Шубин. Прилепин получил ранения, Шубин погиб на месте. Совершивший покушение приговорен к лишению свободы пожизненно.