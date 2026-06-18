Москва18 июнВести.Правнук бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев попал в плен в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, 45-летний мужчина осенью прошлого года отправился в зону боевых действий в качестве сапера и в ноябре перестал выходить на связь с родственниками.
Как рассказала нашей редакции его мать Ирина Кузнецова, через несколько месяцев пришла весть, сын находится в плену на подконтрольных ВСУ территориях в Херсонской областиговорится в публикации
В тексте также отмечается, что Милаев приходится названным внуком дочери Леонида Брежнева Галины Брежневой.
Официального подтверждения информации нет.