Правнук Брежнева попал в плен в зоне спецоперации Baza: правнук Леонида Брежнева находится в украинском плену

Москва18 июн Вести.Правнук бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев попал в плен в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 45-летний мужчина осенью прошлого года отправился в зону боевых действий в качестве сапера и в ноябре перестал выходить на связь с родственниками.

Как рассказала нашей редакции его мать Ирина Кузнецова, через несколько месяцев пришла весть, сын находится в плену на подконтрольных ВСУ территориях в Херсонской области говорится в публикации

В тексте также отмечается, что Милаев приходится названным внуком дочери Леонида Брежнева Галины Брежневой.

Официального подтверждения информации нет.