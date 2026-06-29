Москва29 июн Вести.Правнук Леонида Брежнева ушел добровольцем на СВО из-за финансовых трудностей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Милаев пытался заработать на майнинге биткоина и, по всей видимости, безуспешно.

Со слов родных, у Антона были проблемы с деньгами. С 2014-го он работал в такси, в 2016-м отец выписал его из квартиры через суд — мужчина остался без жилья. Милаев не раз брал микрозаймы на суммы от 15 до 30к рублей в 2022 и 2023 годах. В 2025-м ушёл добровольцем на СВО