Прилепин заявил, что пока не будет продлевать военный контракт

Прилепин признался, что пока не намерен продлевать военный контракт Прилепин заявил, что пока не будет продлевать военный контракт

Москва8 июн Вести.Писатель и военнослужащий Захар Прилепин заявил, что пока не намерен продлевать военный контракт.

По его словам, его последний контракт был в Добровольческом корпусе, он заключил его в октябре 2025 года. В этом соединении можно было заключить контракт на полгода или год.

Контракт пока не продлеваю сказал Прилепин в комментарии ТАСС

Писатель подчеркнул, что Добровольческий корпус – подведомственное Минобороны РФ структура, где бойцы получают все выплаты, помимо так называемых подъемных. Основной состав корпуса – добровольцы Донбасса, которые не могут попасть либо не хотят заходить в Росгвардию или в министерство обороны в качестве кадровых военных.