Москва8 июнВести.Писатель и военнослужащий Захар Прилепин заявил, что пока не намерен продлевать военный контракт.
По его словам, его последний контракт был в Добровольческом корпусе, он заключил его в октябре 2025 года. В этом соединении можно было заключить контракт на полгода или год.
Контракт пока не продлеваюсказал Прилепин в комментарии ТАСС
Писатель подчеркнул, что Добровольческий корпус – подведомственное Минобороны РФ структура, где бойцы получают все выплаты, помимо так называемых подъемных. Основной состав корпуса – добровольцы Донбасса, которые не могут попасть либо не хотят заходить в Росгвардию или в министерство обороны в качестве кадровых военных.