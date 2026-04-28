Москва28 апр Вести.Сын российского писателя и военного Захара Прилепина Игнат подписал контракт, отправившись в зону специальной военной операции в составе штурмового подразделения, созданного в том числе его отцом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Прилепина.

Игнат подписал контракт, находится в зоне СВО в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня", созданного Захаром с товарищами в 2023 году сказали в пресс-службе Прилепина

Уточняется, что "Родня" является частью интербригады "Пятнашка" добровольческого корпуса.

В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации. В октябре 2025 года, заключив очередной контракт, публицист подтвердил, что решил сделать паузу в литературной деятельности на период его действия.

Действующий контракт Прилепина рассчитан до конца мая 2026 года, однако, по словам писателя, он с высокой долей вероятности продлит его.