Москва28 апрВести.Сын российского писателя и военного Захара Прилепина Игнат подписал контракт, отправившись в зону специальной военной операции в составе штурмового подразделения, созданного в том числе его отцом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Прилепина.
Игнат подписал контракт, находится в зоне СВО в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня", созданного Захаром с товарищами в 2023 годусказали в пресс-службе Прилепина
Уточняется, что "Родня" является частью интербригады "Пятнашка" добровольческого корпуса.
В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации. В октябре 2025 года, заключив очередной контракт, публицист подтвердил, что решил сделать паузу в литературной деятельности на период его действия.
Действующий контракт Прилепина рассчитан до конца мая 2026 года, однако, по словам писателя, он с высокой долей вероятности продлит его.