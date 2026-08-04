Москва4 авгВести.В грузинском селе Бодбе Сигнахского муниципалитета с воинскими почестями предали земле останки советского солдата Александра Дзманашвили, погибшего в годы Великой Отечественной войны под Сталинградом. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по делам ветеранов Грузии.
Александр Дзманашвили погиб в 1942 году в боях за Сталинград. В течение десятилетий его могила была неизвестна. После многих лет, в апреле текущего года, его останки обнаружили в Волгоградской области Российской Федерацииговорится в сообщении
После того как тело бойца было опознано, российская сторона передала его Грузии. Как уточнили в службе по делам ветеранов, Дзманашвили похоронили на родовом кладбище рядом с супругой и ребенком.