В Грузии похоронили павшего под Сталинградом красноармейца Останки погибшего в Сталинградской битве советского бойца предали земле в Грузии

Москва4 авг Вести.В грузинском селе Бодбе Сигнахского муниципалитета с воинскими почестями предали земле останки советского солдата Александра Дзманашвили, погибшего в годы Великой Отечественной войны под Сталинградом. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по делам ветеранов Грузии.

Александр Дзманашвили погиб в 1942 году в боях за Сталинград. В течение десятилетий его могила была неизвестна. После многих лет, в апреле текущего года, его останки обнаружили в Волгоградской области Российской Федерации говорится в сообщении

После того как тело бойца было опознано, российская сторона передала его Грузии. Как уточнили в службе по делам ветеранов, Дзманашвили похоронили на родовом кладбище рядом с супругой и ребенком.