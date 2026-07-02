Партия "Зеленые" внесла в парламент вотум недоверия правительству Франции BFMTV: партия "Зеленые" внесла в парламент вотум недоверия правительству Франции

Москва2 июл Вести.Парламентская фракция французской партии "Зеленые" внесла в Национальное собрание вотум недоверия правительству страны. Решение принято из-за действий властей во время аномальной жары, которая сохранялась около десяти дней, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение лидера фракции Сирьель Шатлен.

Лидер парламентской фракции партии "Зеленые", Сирьель Шатлен, в четверг, 2 июля, подала в Национальное собрание вотум недоверия правительству, критикуя его неэффективные меры по борьбе с жарой отмечается в публикации

Как сообщает телеканал, рассмотрение вотума недоверия пройдет в Национальной ассамблее Франции в понедельник, 6 июля. Заседание начнется в 14.00 по местному времени (15.00 мск).

Аномальная жара накрыла Францию и ряд других европейских стран. В середине прошлой недели метеослужба объявила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов - это стало новым национальным рекордом. Столбики термометров приблизились к 40 градусам, а в отдельных районах превысили эту отметку.

Ранее сообщалось, что на фоне жары во Франции зафиксировали 1 тыс. избыточных смертей.