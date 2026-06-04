Москва4 июнВести.Россия является единственной страной, которая противостоит терроризму. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил глава ДНР Денис Пушилин.
Он добавил, что раньше с терроризмом боролся весь мир, а сейчас Европа не только не делает этого, но еще и поддерживает подобные действия со стороны Киева.
Раньше терроризму противостояли большинство стран, причем даже у которых были тяжелые взаимоотношения. Но тем не менее терроризм они ставили угрозой очень серьезной для всех стран… [Сегодня] терроризм стал в некоторых случаях "хорошим" терроризмом. Это вот то, что сейчас демонстрируется в отношении террористических актов, совершаемых киевским режимом, которые Европа поддерживает… Россия противостоит в одиночку сейчас международному терроризмузаявил Пушилин
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал Украину Франкенштейном, который шагнул в сторону ядерного терроризма. Так он прокомментировал атаки по ЗАЭС.