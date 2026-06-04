Пушилин: терроризм Киева стал угрозой для всех, но противостоит ему только РФ

Пушилин назвал РФ единственным борцом с терроризмом в мире Пушилин: терроризм Киева стал угрозой для всех, но противостоит ему только РФ

Москва4 июн Вести.Россия является единственной страной, которая противостоит терроризму. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что раньше с терроризмом боролся весь мир, а сейчас Европа не только не делает этого, но еще и поддерживает подобные действия со стороны Киева.

Раньше терроризму противостояли большинство стран, причем даже у которых были тяжелые взаимоотношения. Но тем не менее терроризм они ставили угрозой очень серьезной для всех стран… [Сегодня] терроризм стал в некоторых случаях "хорошим" терроризмом. Это вот то, что сейчас демонстрируется в отношении террористических актов, совершаемых киевским режимом, которые Европа поддерживает… Россия противостоит в одиночку сейчас международному терроризму заявил Пушилин

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал Украину Франкенштейном, который шагнул в сторону ядерного терроризма. Так он прокомментировал атаки по ЗАЭС.