Москва17 мая Вести.Россия — единственная страна, способная физически уничтожить США, и в Вашингтоне об этом помнят. Такое мнение озвучил в интервью ИС "Вести" президент Российского совета по международным делам (РСМД), кандидат исторических наук Дмитрий Тренин.

Москва занимает эту позицию, исходя из мощности ее вооружения, подчеркнул он.

Она [Россия] является единственной страной, которая физически способна уничтожить США. И американцы об этом не забывают со времен Холодной войны. В конце концов, любые другие показатели национальной мощи: валовой внутренний продукт, технологическое развитие, состояние человеческого капитала — в том случае, если конфликт между державами достигает высшей точки, — уходят на второй план. На первом плане находятся вооружения. И вот по этой важнейшей составляющей международного статуса страны Россия занимает очень достойное место в отношениях с Соединенными Штатами заявил Тренин

Ранее профессор Бужинский усомнился в том, что Вашингтон верно анализирует способности российской военной техники, в частности крылатой ракеты с неограниченной дальностью "Буревестник" и подводного беспилотника "Посейдон".