Астахов рассказал, кто сдерживает наступление конца света Астахов: меня поражает до глубины души терпение двух лиц

Москва19 июн Вести.На фоне участившихся террористических актов со стороны ВСУ против мирных жителей России, поражает невероятное самообладание одного человека, который, несмотря на провокации, не нажал на кнопку, ведущую к мировой катастрофе. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заслуженный юрист РФ Павел Астахов.

По его словам, подобное самообладание вызывает восхищение.

Меня поражает до глубины души терпение двух лиц: Господа Бога и Владимира Владимировича Путина. Ни тот, ни другой пока кнопку "Конец света" не нажал. Вот я бы хотел пожелать им силы и крепости заявил Астахов

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в конфликте на Украине наступил период, когда терпение российского народа оказалось исчерпано. По его словам, режим Зеленского продемонстрировал всему миру грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права.