Москва19 июнВести.На фоне участившихся террористических актов со стороны ВСУ против мирных жителей России, поражает невероятное самообладание одного человека, который, несмотря на провокации, не нажал на кнопку, ведущую к мировой катастрофе. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заслуженный юрист РФ Павел Астахов.
По его словам, подобное самообладание вызывает восхищение.
Меня поражает до глубины души терпение двух лиц: Господа Бога и Владимира Владимировича Путина. Ни тот, ни другой пока кнопку "Конец света" не нажал. Вот я бы хотел пожелать им силы и крепостизаявил Астахов
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в конфликте на Украине наступил период, когда терпение российского народа оказалось исчерпано. По его словам, режим Зеленского продемонстрировал всему миру грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права.