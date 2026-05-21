Москва21 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины истязали отказавшегося "платить дань" бизнесмена из Красноармейска в ДНР, когда населенный пункт находился под контролем украинской армии. Об этом рассказал эвакуированный из освобожденного ВС РФ города житель Максим Чернышов в разговоре с RT.

По словам Чернышова, во время оккупации его сосед продавал табачные изделия.

Когда магазины в городе закрылись, ездил в Гришино за сигаретами, а потом продавал их соседям. Украинские военные на блокпостах каждый раз брали с него деньги за пересечение границы города, он им такую дань платил рассказал собеседник издания

Однако в последний раз, когда российская армия уже приближалась к городу, он отказался платить деньги, сообщил Чернышов. Спустя несколько дней мужчина был найден мертвым с изувеченным телом: колени прострелены, уши отрезаны. Кроме того, были замечены следы побоев по всему телу.

В публикации отмечается, что он проживал вместе с супругой, однако после случившегося она пропала.