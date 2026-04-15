Москва15 апрВести.Украинские военные при отступлении из Димитрова бросили оружие и боеприпасы. Об этом сообщило МВД по Донецкой Народной Республике в своем официальном Telegram-канале.
Покидая в спешке свои позиции, боевики побросали огромное количество боеприпасов и вооруженияговорится в публикации
ВСУ использовали жилые дома в качестве опорных пунктов, позже там было обнаружено брошенное оружие.
Сейчас полицейские совместно с военной комендатурой оценивают обстановку, помогают местным жителям и налаживают работу правопорядка.
Сам город имел ключевое значение для обороны Красноармейска, но, как и другие укрепрайоны, пал.