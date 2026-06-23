Боец ВС РФ: при эвакуации в ДНР дети вели себя "достойно"

Боец ВС РФ рассказал о случае эвакуации женщины с внуками в ДНР Боец ВС РФ: при эвакуации в ДНР дети вели себя "достойно"

Москва23 июн Вести.Число мирных жителей в ДНР, которых российские бойцы эвакуируют, растет. Военнослужащий комендантского полка ВС РФ Валерий Струпенев рассказал ИС "Вести" о случае эвакуации женщины с внуками.

В ходе эвакуации дети сохраняли спокойствие, отметил он.

Они были молодцы. Они были храбрые не поддавались панике, не кричали ничего. Они просто золотце. В таких ситуациях иногда и взрослые паникуют, а они вели себя достойно сказал Струпенев

В ДНР эвакуация гражданского населения проходит через зону повышенной опасности. Чтобы защитить людей, на них надевают бронежилеты и каски, добавил заместитель командира комендантского полка.