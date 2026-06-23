Москва23 июнВести.Число мирных жителей в ДНР, которых российские бойцы эвакуируют, растет. Военнослужащий комендантского полка ВС РФ Валерий Струпенев рассказал ИС "Вести" о случае эвакуации женщины с внуками.
В ходе эвакуации дети сохраняли спокойствие, отметил он.
Они были молодцы. Они были храбрые не поддавались панике, не кричали ничего. Они просто золотце. В таких ситуациях иногда и взрослые паникуют, а они вели себя достойносказал Струпенев
В ДНР эвакуация гражданского населения проходит через зону повышенной опасности. Чтобы защитить людей, на них надевают бронежилеты и каски, добавил заместитель командира комендантского полка.