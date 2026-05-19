Москва19 мая Вести.Раненый морпех, защищаясь от дрона ВСУ, отстрелял весь боекомплект, после чего применил необычное решение - сбил беспилотник запасным колесом от багги, на котором морпеха вывозили в госпиталь, заявил боец с позывным Демон в интервью ТАСС.

Я ехал на багги по открытой местности, вывозил с позиции раненого товарища. Когда ехали по дороге, за нами погнался FPV-дрон противника. Раненый товарищ, который находился сзади в багги, отстреливался. На ходу было трудно попасть. Когда у него закончились патроны, он отложил автомат, взял запасное колесо и, когда дрон максимально приблизился, просто в него кинул. Дрон разорвался в воздухе