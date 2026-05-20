Песков сообщил, что его дочь говорит на китайском из-за няни

Москва20 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, как его дочь начала говорить на китайском языке.

Он признался, что не отдавал дочь учить китайский - язык она освоила благодаря тому, что четыре года в семье жила няня из Китая.

Вы знаете, я ее не отдавал учить китайский, она заговорила сначала по-китайски, потом по-русски, потому что у нас няня китаянка. Она из деревни в 200 км от Пекина. Она с нами жила четыре года, и она [дочь] заговорила по-китайски. Продолжает заниматься, но, правда, к сожалению, уже из-за школьной программы так не получается массированно, но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать китайский язык. Она очень любит китайский язык и Китай заявил Песков

На вопрос, хотел бы он, чтобы дочь в будущем переехала в Китай, Песков ответил, что это решение должно остаться за ней.

Я хотел бы, чтобы она делала то, что она хочет сказал Песков

Пресс-секретарь президента и российский лидер Владимир Путин находятся в Пекине с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Песков отметил, что лидеры РФ и КНР придают огромное значение содержанию визита российского президента в Китай.