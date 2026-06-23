Москва23 июнВести.Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре спасения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщается в MAX-канале водоканала города.
В Ладогу отправились очередные выпускники Фонда друзей балтийской нерпы, реабилитационная площадка его находится на территории петербургского водоканала в поселке Репиноговорится в сообщении
Все три нервы прошли лечение и реабилитацию. В Ладогу были выпущены самки Марта и Кильпола, они отбились от матерей, третий выпускник - самец, он попал в рыболовные снасти, где получил тяжелую травм.