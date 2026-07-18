Пять кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

В Ладогу выпустили пятерых спасенных самцов краснокнижной нерпы Пять кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Москва18 июл Вести.Сразу пять самцов кольчатой нерпы после реабилитации выпустили в Ладожское озеро. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга".

Животные прошли реабилитацию в Центре спасения морских млекопитающих на территории Водоканала в поселке Репино. Весной все особи поступили истощенными, в настоящее время они полностью здоровы и готовы вернуться в естественную среду.

17 июля на западном берегу Ладожского озера состоялся "мальчиковый" выпуск - в естественную среду отправились пять самцов ладожской кольчатой нерпы, прошедших реабилитацию в Центре спасения морских млекопитающих на территории Водоканала в поселке Репино говорится в сообщении

При поступлении в центр вес каждой нерпы составлял от 5 до 6,5 кг, этого не хватает для выживания в холодной воде и самостоятельной охоты. За время реабилитации животные окрепли, набрали массу до 13-15 кг, а также научились добывать рыбу.

8 июля на западном побережье Ладоги были выпущены две самки и самец. Сейчас в Фонде друзей балтийской нерпы продолжают готовить к самостоятельной жизни других ластоногих.

Кольчатая нерпа названа так по светлым кольцам с темным обрамлением, составляющим рисунок ее шерсти. Длина взрослых животных от 1,1 до 1,5 метра. Вес до 70 кг, на Балтике попадаются экземпляры до 100 кг.