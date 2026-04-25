Москва25 апрВести.На Новосибирском водохранилище в Бердске двое мужчин едва не погибли, провалившись под лед. Об этом сообщает региональное МЧС в MAX.
По имеющимся данным, двое мужчин отправились на промысел, игнорируя запрет и опасность выхода на тонкий лед, и провалились в полынью. Очевидцы вытащили рыбаков и вызвали спасателей.
Специалисты Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали рыбаков на берег при помощи судна на воздушной подушкеговорится в сообщении
Один гражданин был госпитализирован в реанимацию с сильным переохлаждением, второму назначили амбулаторное лечение.