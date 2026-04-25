На Новосибирском водохранилище спасли двух мужчин, провалившихся под лед

Двое мужчин едва не погибли, провалившись под лед на Новосибирском водохранилище На Новосибирском водохранилище спасли двух мужчин, провалившихся под лед

Москва25 апр Вести.На Новосибирском водохранилище в Бердске двое мужчин едва не погибли, провалившись под лед. Об этом сообщает региональное МЧС в MAX.

По имеющимся данным, двое мужчин отправились на промысел, игнорируя запрет и опасность выхода на тонкий лед, и провалились в полынью. Очевидцы вытащили рыбаков и вызвали спасателей.

Специалисты Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали рыбаков на берег при помощи судна на воздушной подушке говорится в сообщении

Один гражданин был госпитализирован в реанимацию с сильным переохлаждением, второму назначили амбулаторное лечение.