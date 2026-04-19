В Карачаево-Черкесии два гида спасли сбитого машиной волка со сломанными лапами

Москва19 апр Вести.Два гида из Карачаево-Черкесии ехали за куличом накануне Пасхи из Архыза в станицу Зеленчукскую, когда увидели сбитого машиной волка, сообщает Telegram-канал SHOT.

Животное изо всех сил переползало дорогу – у него были перебиты две лапы, а рядом лежал оторванный бампер.

Животное учуяло запах баранов, которые недалеко паслись, и бежало к стаду, но его сбила машина сказано в сообщении

По словам одной из спасительниц, сперва волк пытался переплыть озеро, но не смог выбраться, и в итоге ему пришлось довериться людям.

Гидам помог фермер, на чье стадо охотился хищник - мужчина дал жилетку и веревку, которой перевязали пасть. Затем животное укутали и на машине доставили в центр помощи животным "Пеликан" в Ставрополе. Ветеринары рассказали, что это двухлетний самец, на лечение которого уйдет примерно 70 тысяч рублей.

Гиды назвали волка Куличиком. Сейчас он идет на поправку, скоро его увезут на реабилитацию в Краснодар.