Историк пояснил, почему Канада не выдала СССР причастных к Волынской резне Историк Борисенок: у Канады были причины укрывать участников Волынской резни

Москва11 июл Вести.Канада не предоставляла СССР сведения о причастных к Волынской резне из‑за значительного влияния украинской диаспоры, придерживавшейся националистических взглядов. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал историк, доцент МГУ им. Ломоносова Юрий Борисенок.

11 июля, в годовщину Волынской резни - массового убийства поляков украинскими националистами в 1943 году - в Польше проходят памятные акции.

Канада никого не выдает. В Канаде очень сильна украинская диаспора, как раз такого националистически-бандеровского свойства. Несмотря на то что тогдашние советско-канадские отношения были не самыми плохими — проводились визиты на высоком уровне и велось экономическое сотрудничество пояснил Юрий Борисенок

СССР предъявлял националистам, которые осели в Канаде и занимались антисоветской деятельностью, законные обвинения в геноциде советского населения, в том числе польских граждан. Советский Союз также зафиксировал свидетельства преступлений бандеровского командира Дмитрия Купяка. На его совести — массовые убийства мирных жителей Западной Украины, карательные рейды, грабежи и поджоги. По словам историка, несмотря на такую биографию, Купяк почитается на Украине.