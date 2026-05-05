Москва5 мая Вести.Вероятный визит президента России Владимира Путина на предстоящий саммит "Большой двадцатки" в Майами может стать серьезным геополитическим провалом для западных стран. Об этом сообщает Al Jazeera.

В публикации отмечается, что возвращение Москвы к полноценному участию в подобных форматах обладает принципиальным значением. По мнению авторов, даже частичное представительство российской стороны на встрече в США способно полностью разрушить продвигаемый Западом тезис о международной "политической изоляции" России.

Обозреватели подчеркивают, что непосредственное присутствие российского лидера на саммите станет доказательством того, что РФ не удалось исключить из работы основополагающих глобальных структур.

Аналитики указывают на то, что площадка "Большой двадцатки" предоставляет Москве стратегическое преимущество перед форматом G7, так как позволяет вести прямой диалог с государствами, которые отказались присоединяться к антироссийским санкциям.

В материале указывается, что возобновление диалога на столь высоком уровне поможет Кремлю укрепить международный имидж России как державы, без участия которой невозможно эффективное решение ключевых мировых проблем.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее рассказал, что Москва уже получила приглашение от Дональда Трампа на саммит в Майами. По словам Пескова, Путин может либо поехать на саммит, либо нет, но Россия в любом случае будет достойно представлена на мероприятии. Сам американский лидер признался, что визит его российского коллеги был бы "очень полезным".