Глава МВД рассказал, сколько миротворцев участвуют в миссиях ООН Глава МВД Колокольцев рассказал об участии миротворцев РФ в миссиях ООН

Москва11 июл Вести.Российские представители участвуют в миротворческих операциях ООН, сообщил ИС "Вести" глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

88 человек от РФ участвуют в миротворческих операциях во многих странах мира. На данный момент 34 полицейских участвуют в миротворческих операциях на Кипре, в Южном Судане, в других странах отметил он

В Судане в составе корпуса российских миротворцев есть также и женщины.