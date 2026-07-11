Москва11 июлВести.Российские представители участвуют в миротворческих операциях ООН, сообщил ИС "Вести" глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
88 человек от РФ участвуют в миротворческих операциях во многих странах мира. На данный момент 34 полицейских участвуют в миротворческих операциях на Кипре, в Южном Судане, в других странахотметил он
В Судане в составе корпуса российских миротворцев есть также и женщины.
Если мы говорим про Судан – там 21 сотрудник, из них 8 женщин-полицейскихзаявил глава МВД РФ