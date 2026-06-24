Волонтер, якобы укравшая енотов у ветерана СВО, заявила, что содержала их одна Волонтер рассказала, что не видит оснований для возвращения енотов ветерану СВО

Москва24 июн Вести.Волонтер Наталья, якобы укравшая двух енотов у ветерана СВО, заявила в беседе с ИС "Вести" об отсутствии оснований для того, чтобы вернуть зверей.

Ранее Роман Наумов рассказал СМИ, что волонтер Наталья вызвалась опекать енотов еще в 2023 году. Но в мае она поругалась с военнослужащим по телефону и перестала выходить на связь. Одного из зверьков — Херсона — военнослужащие спасли из херсонского городского зоопарка в 2022 году.

На каком основании я должна отдать ему енотов, если три года я содержала и Рому, и енота в своей собственной квартире? Еноты были в плачевном состоянии. Это есть все на видео. Я приглашала врачей из московского зоопарка и цирка на Цветном бульваре. Мы проводили экстренный... Я просто взяла Херси на руки, у него гной и кровь говорит Наталья

По словам ветерана, при знакомстве волонтер предложила обеспечить обследование еноту. Позже она предложила переписать енота на нее.

Говорит: "Ром, давай перепишем енота Херси на меня во избежание всяких неприятностей: у меня его никто не заберет, и ты всегда рядом. Это в целях безопасности". Ну я и записал Енота Херси на нее рассказал Наумов.

Связаться с Натальей, по словам Романа, не удается.

Буквально в субботу я с ней созванивался, мы проговорили с ней очень долго. Вот, договорились созвониться в понедельник. Я звоню в понедельник, она не берет трубки отмечает Роман

После спасения из зоопарка зверь получил российский паспорт и числился курсантом мелитопольского университета.