Москва24 июнВести.Волонтер Наталья, якобы укравшая двух енотов у ветерана СВО, заявила в беседе с ИС "Вести" об отсутствии оснований для того, чтобы вернуть зверей.
Ранее Роман Наумов рассказал СМИ, что волонтер Наталья вызвалась опекать енотов еще в 2023 году. Но в мае она поругалась с военнослужащим по телефону и перестала выходить на связь. Одного из зверьков — Херсона — военнослужащие спасли из херсонского городского зоопарка в 2022 году.
На каком основании я должна отдать ему енотов, если три года я содержала и Рому, и енота в своей собственной квартире? Еноты были в плачевном состоянии. Это есть все на видео. Я приглашала врачей из московского зоопарка и цирка на Цветном бульваре. Мы проводили экстренный... Я просто взяла Херси на руки, у него гной и кровьговорит Наталья
По словам ветерана, при знакомстве волонтер предложила обеспечить обследование еноту. Позже она предложила переписать енота на нее.
Говорит: "Ром, давай перепишем енота Херси на меня во избежание всяких неприятностей: у меня его никто не заберет, и ты всегда рядом. Это в целях безопасности". Ну я и записал Енота Херси на неерассказал Наумов.
Связаться с Натальей, по словам Романа, не удается.
Буквально в субботу я с ней созванивался, мы проговорили с ней очень долго. Вот, договорились созвониться в понедельник. Я звоню в понедельник, она не берет трубкиотмечает Роман
После спасения из зоопарка зверь получил российский паспорт и числился курсантом мелитопольского университета.