Россиянин поставил на бильярдиста Трампа и выиграл почти полмиллиона рублей

Любовь к футболу и Трампу принесла азартному россиянину полмиллиона рублей Россиянин поставил на бильярдиста Трампа и выиграл почти полмиллиона рублей

Москва27 апр Вести.Россиянин заработал почти полмиллиона рублей, сделав ставку на исходы матчей с участием футбольных клубов "Реал", "Интер", "Ювентус" и "Челси", а также на победу снукериста Джадда Трампа.

Об этом написал портал, специализирующийся на спортивных ставках и букмекерской индустрии.

Общий коэффициент составил 2,48 при сумме ставки 322 770 рублей.

Экспресс-ставка включала прогнозы на победы четырех названных футбольных команд, а также на успех Трампа в матче чемпионата мира по снукеру (разновидность бильярдной игры).

Таким образом, игроку удалось увеличить свою ставку почти в полтора раза, получив чистую прибыль в размере 477 699 рублей.

В середине апреля стало известно, что постоянный победитель лотерей из Москвы выиграл еще 33 миллиона рублей.