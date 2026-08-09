Хуснуллин рассказал о сложностях во время реконструкции "Лужников" Хуснуллин: при реконструкции "Лужников" самым сложным был демонтаж трибун

Москва9 авг Вести.Самой сложной задачей при реконструкции "Лужников" была работа по демонтажу трибун, которую было необходимо сделать, не разбирая крышу стадиона. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что работа по реконструкции стадиона велась в ускоренном темпе, поскольку ее нужно было завершить до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.

Не разбирая основную крышу, сделать демонтаж трибун. Это была самая сложная задача. И была зона риска, потому что, если б мы пошли бы классическим путем, делали бы проект, потом год бы экспертизу делали, мы бы точно не успели. Поэтому нам нужно было начать демонтажные работы параллельно проектировать заявил Хуснуллин

Ранее о благоустройстве "Лужников" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, решение о сносе рынка на территории спортивного объекта было частью работ по благоустройству города.