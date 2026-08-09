Москва9 авгВести.Самой сложной задачей при реконструкции "Лужников" была работа по демонтажу трибун, которую было необходимо сделать, не разбирая крышу стадиона. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он добавил, что работа по реконструкции стадиона велась в ускоренном темпе, поскольку ее нужно было завершить до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.
Не разбирая основную крышу, сделать демонтаж трибун. Это была самая сложная задача. И была зона риска, потому что, если б мы пошли бы классическим путем, делали бы проект, потом год бы экспертизу делали, мы бы точно не успели. Поэтому нам нужно было начать демонтажные работы параллельно проектироватьзаявил Хуснуллин
Ранее о благоустройстве "Лужников" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, решение о сносе рынка на территории спортивного объекта было частью работ по благоустройству города.