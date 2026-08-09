Москва9 авгВести.Держать на территории объекта, олицетворяющего олимпийское движение России рынок – кощунственно. Так мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ИС "Вести" объяснил идею сноса рынка на территории спорткомплекса "Лужники".
Он добавил, что это решение было частью работы по наведению порядка в Москва.
Рынок в Лужниках, наверное, в начале девяностых годов, это была естественная идея, но в 2010 году держать там такую помойку криминальную, грязную, неухоженную вместо стадиона, который олицетворяет олимпийское движение нашей страны, главный стадион нашей страны - это было просто как-то кощунственно, на мой взгляд. Поэтому мы приняли решение зачистить эту площадку. Тогда не было речи еще ни о каком чемпионате мира по футболу. Это была просто системная работа по наведению порядка в городезаявил Собянин
Ранее Собянин рассказал, как изменился процесс возведения зданий в Москве. По словам мэра, каждое жилое здание получает свой индивидуальный проект.