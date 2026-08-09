Москва9 авг Вести.На месте снесенной гостиницы "Россия" хотели построить элитное жилье, но от этой идеи отказались, вместо этого после голосования решили разбить парк. Об этом ИС "Вести" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что решения по отказу от строительства недвижимости принимались непросто, поскольку за это уже были заплачены деньги.

Зарядье началось с того, что я увидел проект почти на полмиллиона элитного жилья на месте этой территории. Плохая, неплохая гостиница России, концертный зал, но это все равно такое общественное пространство. И вдруг бабах - это все сносится и строится просто жилье для богатых прямо с видом на Кремль. Это, конечно, ну, не то решение, которое нужно для города. Мы аннулировали инвестконтракты к тому времени. Это давалось непросто, потому что там были заплаченные деньги за снос гостиницы Россия, за инвестконтракт, все это пришлось системно и болезненно разрешать. … Проголосовали на активном гражданине, 98% москвичей поддержали это решение [создать парк] рассказал Собянин

Ранее Собянин вспомнил, как проходил процесс облагораживания Лужников. Он отдельно отметил снос рынка, который, по его словам, стал частью работы по благоустройству города.