"Было просто страшно": Собянин рассказал о рисках при строительстве БКЛ Собянин: строительство БКЛ под старым метро казалось "нереализуемой историей"

Москва9 авг Вести.При строительстве БКЛ работы проходили под действующими линиями метро, возраст которых мог доходить до 70 лет, тогда это ощущалось как "нереализуемая история". Такими воспоминаниями с ИС "Вести" поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что нигде в мире не реализовывали подобные проекты.

Когда мы проходили под действующими старыми линиями метро, которым по 50-70 лет, было просто страшно, это нужно было буквально в нескольких метрах пройти под этой линией, не дай бог она просядет хотя бы немного, и все, и катастрофа. Мало того, что оно само по себе сложное, да еще гигантского объема, при этом оно должно пройти под десятками действующих радиальных направлений линии метро, через железные дороги, магистрали рядом с домами, микрорайонами. Казалось, это вообще нереализуемая история. … Никто в мире такой проект не реализовывал рассказал Собянин

Ранее Собянин рассказал о строительстве парка "Зарядье". По словам мэра, изначально на месте гостиницы "Россия" планировалось построить элитное жилье, но администрация города аннулировала эти планы.