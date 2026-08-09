Москва9 авгВести.При строительстве БКЛ работы проходили под действующими линиями метро, возраст которых мог доходить до 70 лет, тогда это ощущалось как "нереализуемая история". Такими воспоминаниями с ИС "Вести" поделился мэр Москвы Сергей Собянин.
Он добавил, что нигде в мире не реализовывали подобные проекты.
Когда мы проходили под действующими старыми линиями метро, которым по 50-70 лет, было просто страшно, это нужно было буквально в нескольких метрах пройти под этой линией, не дай бог она просядет хотя бы немного, и все, и катастрофа. Мало того, что оно само по себе сложное, да еще гигантского объема, при этом оно должно пройти под десятками действующих радиальных направлений линии метро, через железные дороги, магистрали рядом с домами, микрорайонами. Казалось, это вообще нереализуемая история. … Никто в мире такой проект не реализовывалрассказал Собянин
Ранее Собянин рассказал о строительстве парка "Зарядье". По словам мэра, изначально на месте гостиницы "Россия" планировалось построить элитное жилье, но администрация города аннулировала эти планы.