Мэр Мариуполя: смотрел на город и думал, что восстановить его будет невозможно

Москва23 мая Вести.Глядя на разрушения городской инфраструктуры Мариуполя из-за столкновений российских военных и боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ), глава муниципального образования городского округа Мариуполь Антон Кольцов думал, что восстановление города займет очень много времени, если вообще будет возможным. Об этом он заявил в интервью информационной службе "Вести".

Я помню свои ощущения. Ты смотришь, оглядываешься по сторонам и думаешь: ну да, это восстановить если не невозможно, то сколько лет на это понадобится, сколько усилий понадобится. И вот буквально получается, что прошло четыре года, и город совершенно изменился сказал Кольцов

Мэр сообщил, что на данный момент в городе восстановлено 29 школ и 30 детских садов.

Учится порядка 17 000 у нас человек в школах. На сегодняшний день уже 30 садиков [восстановили]. В садики ходят порядка четырех с половиной тысяч детишек рассказал Кольцов

Ранее главврач мариупольской больницы Валентина Гавриляк сообщила, что два хирургических корпуса интенсивного лечения восстановлены почти на 50%.