Зеленский потребовал от Белоруссии прекратить поддержку ударов по Украине

Зеленский выступил с резким заявлением в адрес Минска Зеленский потребовал от Белоруссии прекратить поддержку ударов по Украине

Москва22 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал, чтобы Белоруссия перестала технически помогать России в ударах по территории Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТСН.

Шаг номер один – никакой технической поддержки. Прямая поддержка – ретранслятор. Исключить это, снять и показать нам, что это снято сказал он

Речь идет о ретрансляторах на украинско-белорусской границе, которые, по словам главы киевского режима, якобы помогают российской армии наносить удары по территории Украины.

Зеленский также считает, что Минск должен прекратить поставки топлива для ВС РФ.