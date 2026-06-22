Москва22 июнВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал, чтобы Белоруссия перестала технически помогать России в ударах по территории Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТСН.
Шаг номер один – никакой технической поддержки. Прямая поддержка – ретранслятор. Исключить это, снять и показать нам, что это снятосказал он
Речь идет о ретрансляторах на украинско-белорусской границе, которые, по словам главы киевского режима, якобы помогают российской армии наносить удары по территории Украины.
Зеленский также считает, что Минск должен прекратить поставки топлива для ВС РФ.