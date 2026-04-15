Нарышкин назвал очень тяжелой обстановку на границе Союзного государства Нарышкин: обстановка на границе Союзного государства очень напряженная

Москва15 апр Вести.Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин охарактеризовал ситуацию на границе Союзного государства России и Белоруссии как очень напряженную, экономики стран Прибалтики и Польши милитаризируются.

Нарышкин пообщался с журналистами после совместного заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в Польше и Прибалтике развивается мобилизационный потенциал, идет ускоренное военное строительство.

Обстановку можно назвать очень напряженной. Мы видим, как в странах Балтии, в Польше идет усиленная милитаризация экономики сказал Нарышкин журналистам

Как добавил Нарышкин, не уходит и угроза международного терроризма, по этим вопросам также идет сотрудничество со спецслужбой Белоруссии.

К сожалению, эта угроза не уходит, и мы довольно активно ведем работу по обмену разведывательной информацией в части террористических организаций, их пособников, каналов финансирования указал он

Директор СВР напомнил, что недавно Польша и страны Прибалтики вышли из Оттавской конвенции о запрете пехотных мин.

И мы видим, как на восточных границах государств создаются новые фортификационные сооружения. Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада указал Нарышкин

Он напомнил, что именно солдаты Красной армии освобождали Польшу и принесли стране и свободу.

В среду в СВР заявили, что Россия и Белоруссия на встрече коллегий спецслужб подтвердили договоренность о противодействии агрессивной политике Запада.