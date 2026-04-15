Москва15 апрВести.Служба внутренней разведки (СВР) России и Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии подтвердили договоренность о дальнейшей координации работы по противодействию агрессивной политике Запада. Об этом сообщила пресс-служба СВР.
Заявление сделано по итогам очередного заседания коллегии СВР России и коллегии КГБ Белоруссии под руководством глав спецслужб Сергея Нарышкина и Ивана Тертеля.
В феврале в СВР сообщали, что западные страны через неправительственные организации (НПО) намерены попытаться "раскачать" ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии.