Журналист Санчес: ВС РФ могут дойти до Одессы

Санчес: российские бойцы могут дойти до Одессы Журналист Санчес: ВС РФ могут дойти до Одессы

Москва7 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) России способны дойти до Одессы. Об этом заявил американский журналист и ведущий телеканале RT Рик Санчес.

Он подчеркнул, что российские бойцы стремительно продвигаются в Запорожской области, а оборона ВСУ рушится.

Следующий шаг России может привести ее к Одессе написал Санчес в соцсети X

По его словам, судьба Донбасса также практически решена.

Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные грузы из стран НАТО остаются на границе Украины с Польшей и Румынией из-за ежедневных ударов ВС РФ.

Между тем немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке заявил, что боевики ВСУ лишились оптимизма, который появился у них в начале лета, когда Киев усилил удары по гражданским объектам в РФ.