Москва7 авгВести.Вооруженные силы (ВС) России способны дойти до Одессы. Об этом заявил американский журналист и ведущий телеканале RT Рик Санчес.
Он подчеркнул, что российские бойцы стремительно продвигаются в Запорожской области, а оборона ВСУ рушится.
Следующий шаг России может привести ее к Одессенаписал Санчес в соцсети X
По его словам, судьба Донбасса также практически решена.
Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные грузы из стран НАТО остаются на границе Украины с Польшей и Румынией из-за ежедневных ударов ВС РФ.
Между тем немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке заявил, что боевики ВСУ лишились оптимизма, который появился у них в начале лета, когда Киев усилил удары по гражданским объектам в РФ.