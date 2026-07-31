На Западе заявили, что Россия может освободить Одессу Профессор Миршаймер: ВС РФ могут установить контроль над Одессой

Москва31 июл Вести.Вооруженные силы России могут установить контроль над Одессой. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала политолога Глена Диесена.

Он отметил, что российские войска будут только улучшать свое положение на фронте в зоне специальной военной операции.

Полагаю, что на данный момент единственный интересный вопрос - это сколько территории в конечном итоге они освободят. Я думаю, что они возьмут еще и Одессу сказал Миршаймер

Профессор также назвал очевидным тот факт, что к концу текущего года российская армия освободит всю территорию Донбасса.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия добьется своих целей в специальной военной операции. Глава государства также отметил, что спецоперация рано или поздно завершится, но важно сохранить то чувство единства, которое зародилось в это время на фронте и в тылу.