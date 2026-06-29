Москва29 июнВести.Слова российского лидера Владимира Путина об освобождении Новороссии могут подразумевать установление контроля ВС РФ над Одессой и всем черноморским побережьем Украины. Об этом написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в социальной сети Х.
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Поводом для размышлений экономиста стало заявление президента РФ о том, что российское командование не исключает попыток украинской армии совершить атаки, цель которых – отвлечь ВС РФ от выполнения основной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.
Ранее глава государства также сообщил, что российские силы приблизились к городу Доброполье на Донбассе, за которым у ВСУ уже нет подготовленной обороны.