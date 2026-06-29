Экономист Пилкингтон: говоря об освобождении Новороссии, Путин намекал на Одессу

На Западе увидели намек на Одессу в словах Путина об освобождении Новороссии Экономист Пилкингтон: говоря об освобождении Новороссии, Путин намекал на Одессу

Москва29 июн Вести.Слова российского лидера Владимира Путина об освобождении Новороссии могут подразумевать установление контроля ВС РФ над Одессой и всем черноморским побережьем Украины. Об этом написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в социальной сети Х.

Похоже, Путин только что заявил, что берет Одессу и все побережье считает он

Поводом для размышлений экономиста стало заявление президента РФ о том, что российское командование не исключает попыток украинской армии совершить атаки, цель которых – отвлечь ВС РФ от выполнения основной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

Ранее глава государства также сообщил, что российские силы приблизились к городу Доброполье на Донбассе, за которым у ВСУ уже нет подготовленной обороны.