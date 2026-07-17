Политолог Сухотин: Черногория стреляет себе в ногу, отменяя безвиз с Россией

Политолог раскритиковал планы Черногории по отмене безвиза с Россией Политолог Сухотин: Черногория стреляет себе в ногу, отменяя безвиз с Россией

Москва17 июл Вести.Власти Черногории нанесут ущерб собственной экономике, если откажутся от безвизового режима с Россией. Об этом заявил политолог Виктор Сухотин.

В беседе с NEWS.ru он прокомментировал готовящиеся изменения в законодательстве Черногории, которые не позволят въезжать гражданам РФ на территорию страны без визы.

Для Черногории это выстрел себе в ногу. Немецкий турист южнее Хорватии не поедет. Итальянский турист через Адриатику не поедет, ему и так хорошо. Черногория завязана на российско-китайский туризм подчеркнул Сухотин

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) выразили надежду, что Черногория не станет отменять безвизовые режим с РФ осенью текущего года, а отложит введение мер до 2027 года.