SHOT: полный тезка Андрея Макаревича прыгнул с моста в Москву-реку

Из Москвы-реки выловили нетрезвого Андрея Макаревича, пишет SHOT SHOT: полный тезка Андрея Макаревича прыгнул с моста в Москву-реку

Москва3 авг Вести.В Москве с моста Богдана Хмельницкого прыгнул в реку нетрезвый Андрей Макаревич, пишет SHOT. По сведениям издания, полный тезка музыканта, признанного в РФ иноагентом, нуждался в "новом повороте" в жизни и хотел разобраться, что на дне реки: омут или брод.

ЧП произошло в минувшую субботу, 1 августа.

Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке говорится в публикации

Лихо загуляв, 50-летний мужчина приехал к мосту Богдана Хмельницкого, забрался на сооружение и прыгнул вниз.

Оперативно прибывшие на место спасатели достали пьяного Макаревича из воды. У мужчины был ушиб левого бедра и сильное похмелье, пишет издание.