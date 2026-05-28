Москва28 мая Вести.Министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью ИС "Вести" рассказал о необходимости решения проблемы с горой Белухой на Алтае, через массив которой проходит граница России и Казахстана.

В туризме у нас сейчас большая задача – соглашение по Белухе, что называется, дожать, потому что особенность горы в том, что невозможно ее покорить, не пройдя по российской и казахстанской части. Понятно, что демаркация границы невозможна, да и бессмысленна. Надо договариваться, что просто будет какая-то совместная зона сказал Решетников

Он добавил, что в этом вопросе есть много нюансов, например, на горе работают только российские спасатели, потому что со стороны Казахстана гора находится на большом отдалении от населенных пунктов.