Москва28 маяВести.Министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью ИС "Вести" рассказал о необходимости решения проблемы с горой Белухой на Алтае, через массив которой проходит граница России и Казахстана.
В туризме у нас сейчас большая задача – соглашение по Белухе, что называется, дожать, потому что особенность горы в том, что невозможно ее покорить, не пройдя по российской и казахстанской части. Понятно, что демаркация границы невозможна, да и бессмысленна. Надо договариваться, что просто будет какая-то совместная зонасказал Решетников
Он добавил, что в этом вопросе есть много нюансов, например, на горе работают только российские спасатели, потому что со стороны Казахстана гора находится на большом отдалении от населенных пунктов.