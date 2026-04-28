Решетников указал на значение миграции для экономического роста России Решетников: миграция в разумных объемах нужна для экономического роста России

Москва28 апр Вести.Рост экономики России без миграции обеспечить будет сложно, она нужна в ограниченных и разумных объемах. С таким заявлением выступил министр экономического развития России Максим Решетников на сессии "Российская экономика через 10 лет" форума "Альфа-Саммит".

Как бы то ни было, без миграции нам экономический рост тоже обеспечить, наверное, будет сложно. Поэтому нужна разумная, выгодная миграция в ограниченных объемах. Но тем не менее она нужна сказал Решетников

В то же время он указал еще на один большой вызов – выстраивание грамотной системы привлечения и удержания в России необходимых кадров. По его словам, решать эти проблемы придется в обострившихся условиях борьбы за кадры в мире.

Ранее сообщалось, что в России почти вдвое сократился кадровый резерв за последние пять лет.