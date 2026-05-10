Москва10 маяВести.Строительство двух подземных пешеходных переходов на юго-западе Москвы завершено. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в MAX.
Они находятся на развязке Московской кольцевой дороги и Профсоюзной улицы - в районе 41-го километра МКАД. Рядом - крупный торговый центрговорится в сообщении
Первый переход проходит под съездами на Профсоюзную улицу по направлению в центр на внешней стороне Кольцевой автодороги и с Калужского шоссе на МКАД.
Второй переход находится под съездом на Профсоюзную улицу с бокового проезда кольцевой дороги внутри МКАД.
Теперь у жителей районов Ясенево и Теплый Стан появились безопасные маршруты сразу через несколько загруженных автодороготметил мэр
По словам градоначальника, Москва остается одним из лидеров среди регионов по объемам строительства.