На юго-западе Москвы завершено строительство двух подземных переходов

Москва10 мая Вести.Строительство двух подземных пешеходных переходов на юго-западе Москвы завершено. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в MAX.

Они находятся на развязке Московской кольцевой дороги и Профсоюзной улицы - в районе 41-го километра МКАД. Рядом - крупный торговый центр говорится в сообщении

Первый переход проходит под съездами на Профсоюзную улицу по направлению в центр на внешней стороне Кольцевой автодороги и с Калужского шоссе на МКАД.

Второй переход находится под съездом на Профсоюзную улицу с бокового проезда кольцевой дороги внутри МКАД.

Теперь у жителей районов Ясенево и Теплый Стан появились безопасные маршруты сразу через несколько загруженных автодорог отметил мэр

По словам градоначальника, Москва остается одним из лидеров среди регионов по объемам строительства.