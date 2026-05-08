Открыто движение на севере Москвы, где образовались большие пробки Движение по ряду закрытых на севере Москвы улиц вновь открыто

Москва8 мая Вести.Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале сообщил об открытии проезда по ряду ранее закрытых улиц на севере и северо-западе города.

В частности, возобновлено движение на МСД (СВХ) в районе Бусиновской эстакады, на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД в направлении области, в районе съезда с Ленинградского шоссе на внешнюю сторону МКАД, на Ленинградском шоссе в районе дома 73 и в районе владения 1/1 в сторону центра.

Ранее сообщалось, что на МКАДе в районах Ховрино и Лианозово образовались огромные пробки. Очевидцы рассказали ИС "Вести", что водителям пришлось провести на дорогах без движения около двух часов.