"Уралочка" впервые в истории вышла в финал Кубка России по волейболу "Уралочка" обыграла московское "Динамо" и впервые вышла в финал Кубка России

Москва2 мая Вести.В Москве определились участники решающего матча женского Кубка России. В полуфинале екатеринбургская "Уралочка" в напряженном поединке одолела московское "Динамо". Встреча, проходившая в рамках "Финала шести", завершилась со счетом 3-2 (23:25, 25:19, 25:23, 17:25, 15:10) в пользу "Уралочки".

Этот успех стал историческим для екатеринбургского клуба: "Уралочка" впервые вышла в финал Кубка России. Вторым финалистом стала команда "Заречье-Одинцово", которая в своем полуфинале уверенно обыграла "Корабелку" из Санкт-Петербурга со счетом 3-0. Решающая игра за почетный трофей назначена на воскресенье.