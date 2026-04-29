Суд отправил жителя Екатеринбурга в психлечебницу за нападения на подростков Екатеринбуржца, нападавшего на подростков, отправили на принудительное лечение

Москва29 апр Вести.Академический районный суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение местного жителя, который в октябре прошлого года напал на трех ранее не знакомых ему подростков и нанес им ряд ударов, сообщает пресс-служба судов Свердловской области в мессенджере MAX.

Мужчина признан виновным в хулиганстве. Однако, как установил суд, по состоянию психического здоровья он не может нести уголовную ответственность. Согласно заключению эксперта, мужчина в момент совершения противоправного деяния страдал заболеванием, из-за которого не мог осознавать свои действия и руководить ими.

К нему (гражданину – прим. ред.) применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа говорится в публикации

Постановление суда в законную силу пока не вступило.