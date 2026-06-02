Жителя Южноуральска, готовившего убийство 5 человек, отправили в психбольницу Суд отправил на лечение жителя Южноуральска, готовившего массовое убийство

Москва2 июн Вести.В Омске осужден житель Южноуральска, который собирался расправиться со своей бывшей учительницей, одноклассниками и коллегами по работе. Мужчину признали виновным в подготовке к убийству пяти человек и отправили на принудительное лечение из-за хронического психического расстройства. Об этом сообщает пресс-служба судов Омской области.

Согласно материалам уголовного дела, 32-летний фигурант намеревался совершить преступление с помощью самодельного взрывного устройства с ядовитыми свойствами. Осуществить задуманное он не успел, так как был задержан силовиками.

На период совершения правонарушений лицо страдало и страдает в настоящее время хроническим психическим расстройством… К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Решение было принято в Первомайском суде Омска.