Baza: 32-летняя москвичка пожаловалась на фейки, где ее выдают за дочь военного

Москва19 апр Вести.Проживающая в Москве 32-летняя IT-специалист Эвелина обнаружила в социальных сетях ролики, где ее представляют как дочь высокопоставленного российского военного. Причем девушка не имеет никакого отношения к военачальнику. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В смонтированных видео реальную фотографию Эвелины с ее отцом изменили с помощью редактора: лицо ее папы заменили на лицо генерала. В роликах девушку изображают как избалованную 22-летнюю студентку, которая прожигает миллионы на развлечения и роскошь.

Настоящий отец Эвелины - государственный служащий, не связанный с военным ведомством. Девушка живет в столице и зарабатывает на жизнь самостоятельно. Когда она увидела первое видео, то попросила подписчиков пожаловаться на него, но фейки продолжили распространяться.

Эвелина с друзьями пытались связаться с авторами страниц, но те удаляли негативные комментарии и не отвечали в личных сообщениях. Модерация Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) отказала в блокировке, посчитав информацию достоверной.