Ekonika объяснила, почему удалила пост с девушкой Стэтхема Российский бренд Ekonika удалил пост с моделью Роузи Хантингтон-Уайтли

Москва5 авг Вести.Российский бренд обуви Ekonika удалил рекламный пост с британской моделью Роузи Хантингтон-Уайтли из Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пост удален из-за территориальных ограничений на использовании контента в соцсети, сообщили РИА Новости в компании.

Контент с моделью имеет территориальные ограничения на использование в Instagram отметил собеседник агентства

Представитель компании также сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры по поводу технических настроек, которые позволят вернуть пост.

Фотосессия с британской моделью, снятая в интерьерах парижского дворца XVIII века, была представлена в конце июня и подверглась критике как со стороны российских пользователей – за факт участия в съемке иностранной модели, так и со стороны украинцев, которые заполнили негативными комментариями аккаунт Хантингтон-Уайтли.

В настоящее время фотографии британской супермодели остаются на сайте российского бренда и в его Telegram-канале.

Роузи Хантингтон-Уайтли известна как один из "ангелов" бренда Victoria's Secret. С 2010 года состоит в отношениях с актером Джейсоном Стэтхемом. Пара, у которой двое детей, сообщала о помолвке и намерениях пожениться, однако официального подтверждения их брака не было.