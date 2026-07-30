Британская модель и девушка Стэйтема Хантингтон-Уайтли снялась в рекламе Ekonika

Британская модель и девушка Стэйтема снялась в рекламе российского бренда Британская модель и девушка Стэйтема Хантингтон-Уайтли снялась в рекламе Ekonika

Москва30 июл Вести.Супермодель из Великобритании, девушка знаменитого актера Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в рекламе российского бренда Ekonika, специализирующегося на производстве женской обуви и аксессуаров. Снимки размещены на официальном сайте модной сети.

Модель приняла участие в рекламе осенне-зимней коллекции "Новая классика". Съемки проходили в одном из дворцов Парижа XVIII века.

Нашей задачей было познакомить покупателей с новой осенней коллекцией, вдохновить их на новые модные решения и показать, как современные интерпретации классики становятся частью актуального гардероба. Именно поэтому лицом кампании стала Роузи Хантингтон-Уайтли. Сегодня она остается одним из самых узнаваемых ориентиров современного классического стиля, а ее образ органично отражает идею коллекции рассказала изданию AdIndex директор по маркетинговым коммуникациям Ekonika Юлия Булгакова

Она также отметила, что данная рекламная компания призвана увеличить знание о бренде и расширить охват.