Путин назвал неправовыми решения западных судов против российского бизнеса Путин назвал неправовыми решения западных арбитражей в отношении бизнеса из РФ

Москва9 июл Вести.Лондонский и стокгольмский арбитражи принимают неправовые решения в отношении российского бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным.

Катырин в ходе встречи отметил, что арбитражи в Лондоне и Стокгольме работают против бизнеса из РФ.

Принимают неправовые решения отреагировал Путин

Глава ТПП согласился с ним, указав, что решения западных арбитражей "политически мотивированы".

Вместе с тем зарубежный бизнес стал активнее решать споры в российском арбитраже. Из 923 дел, рассмотренных российским арбитражем в 2025 году, 337 дел пришлись на международный арбитраж. 10% международных дел – это споры пришедших зарубежных компаний, сообщил Катырин. Он добавил, что российский арбитраж на сегодняшний день самый крупный в Европе по количеству рассматриваемых дел.