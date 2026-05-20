Москва20 маяВести.Жительница Калининградской области узнала при разводе, что из-за ошибки в ЗАГСе ее 25-летний брак не был зарегистрирован официально. Историю РИА Новости рассказала адвокат потерпевшей.
Она была официально в браке, все имущество было приобретено на имя супруга. Был рожден ребенок, было свидетельство о рождении, там указана мать, отецговорится в сообщении
После 25 лет совместной жизни женщина приняла решение расторгнуть брак и хотела поделить имущество. В ЗАГСе она предъявила копию свидетельства о браке, так как оригинал хранился у мужа. Выяснилось, что записи акта о заключении брака не существует.
Свидетельство с теми же серией и номером, которые были указаны в копии, оказалось выдано другим людямуточнил источник
Как отметила адвокат, видимо, данные были перепутаны при оформлении. При этом муж, воспользовавшись ситуацией, сообщил, что в браке никогда не был.
Дело будет рассматривать Верховный суд.